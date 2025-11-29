Soğuk havaya aldırış etmediler Porsuk Çayı'na koştular

Soğuk havaya rağmen iskelelerde ve gondol seferlerinde yoğunluk oluştu.

Şehri ziyaret eden yerli ve yabancı turistler, termometrelerin düşük dereceleri göstermesine rağmen montlarına sarılarak kentin simgesi haline gelen Porsuk Çayı'ndaki gondol turlarından vazgeçmedi.

