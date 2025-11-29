Soğuk havaya aldırış etmediler Porsuk Çayı'na koştular
29.11.2025 16:31
İHA
Eskişehir'de kış soğuklarına aldırış etmeyen yerli ve yabancı turistler, Porsuk Çayı'nda düzenlenen gondol turlarına yoğun ilgi gösterdi.
Eskişehir'de, kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte soğuk havalar etkisini hissettirmeye başladı.
Şehri ziyaret eden yerli ve yabancı turistler, termometrelerin düşük dereceleri göstermesine rağmen montlarına sarılarak kentin simgesi haline gelen Porsuk Çayı'ndaki gondol turlarından vazgeçmedi.
Soğuk havaya rağmen iskelelerde ve gondol seferlerinde yoğunluk oluştu.
