Sokak ortasına otomobilini bırakıp işlerini halletmeye gitti
26.11.2025 13:51
İHA
Eskişehir'de bir ara sokağın ortasına otomobilini bırakıp işlerini halletmeye giden sürücünün rahatlığı şaşırtırken, bahse konu yolda araç kuyruğu oluştu.
Olay, İstiklal mahallesi Esenler Sokak üzerinde meydana geldi. Sokak üzerine dörtlü ikaz lambalarını yakan bir sürücü otomobilini yol ortasında bıraktı.
Aracını bırakıp kargo şirketine giden sürücünün rahatlığı şaşırtırken, sokakta araç kuyruğu oluştu. Bir süre sonra işlerini halledip gelen sürücü otomobiline binerek sokaktan ayrıldı.
