Suçüstü yakalanan define avcıları gözaltına alındı

Olay yerinde yapılan incelemelerde define avcılarının, 1 metre genişliğinde ve 2 metre derinliğinde bir alanı kazdıkları tespit edildi.

Operasyonda şüphelilere ait olduğu belirlenen 8 adet muhtelif kazı malzemesine jandarma ekipleri tarafından el konuldu.

Yakalanan şüpheliler hakkında "2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet" suçundan soruşturma başlatıldı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ise yaptığı açıklamada, kaçakçılık suçlarıyla mücadelede her türlü tedbirin alınmaya devam edeceğini ifade etti.