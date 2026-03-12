Suçüstü yakalanan define avcıları gözaltına alındı
define avcılarının, 1 metre genişliğinde ve 2 metre derinliğinde bir alanı kazdıkları tespit edildi.
Eskişehir'de define amacıyla izinsiz kazı yapan 3 şüpheli, jandarma ekiplerinin düzenlediği "Anadolu Mirası" operasyonuyla suçüstü yakalandı.
Alınan bilgilere göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı birimler, şüpheli kişilerin kaçak kazı yapacağı bilgisine ulaştı.
Harekete geçen ekipler, “Anadolu Mirası Operasyonları” kapsamında belirlenen bölgeye baskın yaptı.
Operasyonda, kazı yaptıkları esnada suçüstü yakalanan 3 şüpheli, gözaltına alındı.
8 adet muhtelif kazı malzemesine jandarma ekipleri tarafından el konuldu.
Olay yerinde yapılan incelemelerde define avcılarının, 1 metre genişliğinde ve 2 metre derinliğinde bir alanı kazdıkları tespit edildi.
Operasyonda şüphelilere ait olduğu belirlenen 8 adet muhtelif kazı malzemesine jandarma ekipleri tarafından el konuldu.
Yakalanan şüpheliler hakkında "2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet" suçundan soruşturma başlatıldı.
Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ise yaptığı açıklamada, kaçakçılık suçlarıyla mücadelede her türlü tedbirin alınmaya devam edeceğini ifade etti.
