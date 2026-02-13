Şüpheli ölümün arkasından torun çıktı
13.02.2026 16:09
l Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri çalışma başlattı.
Eskişehir'de ölü bulunan 52 yaşındaki kadının, 19 yaşındaki torunu tarafından kazara ateşlenen silahla yaşamını yitirdiği tespit edildi.
Tepebaşı ilçesinde 14 Aralık 2025'te oğlunun evinde tabancayla vurulmuş halde bulunan 52 yaşındaki E.K.'nin ölümüne ilişkin Cumhuriyet Savcısı Muhammed Uçar tarafından soruşturma başlatıldı.
Yürütülen araştırma ve incelemeler sonucunda, E.K'nin ölümünün 19 yaşındaki torunu M.K'nin elindeki tabancanın kazara ateş alması sonucu meydana geldiği belirlendi.
Jandarma tarafından yakalanan M.K, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe "taksirle ölüme neden olma" suçundan tutuklandı.
