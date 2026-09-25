Tartıştığı sürücüyü yumruklayan motosikletliye 180 bin lira ceza

Taraflar, gerekli işlemlerin yapılması için ekiplerce polis merkezine götürüldü.

Motosiklet sürücüsüne Karayolları Trafik Kanunu'nun (KTK) 46/4 numaralı maddesi kapsamında 180 bin TL ceza yazılırken, ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu ve aracı çekildi.

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