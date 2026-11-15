Trafikte hasarlı araçla seyreden alkollü sürücüye işlem yapıldı

Eskişehir 'in Tepebaşı ilçesinde, kazaya karıştığı öngörülen ve hasarlı bir şekilde trafikte ilerleyen otomobil , durumundan şüphelenen polis ekipleri tarafından Ertuğrul Gazi Caddesi üzerinde durduruldu.

Ekiplerin araç etrafında güvenlik önlemleri alarak yasal işlemlere başladığı sırada, sürücü koltuğunda bekleyen M.I. isimli kadın, otomobili geri kaçırdı. Polis ekiplerinin dikkati sayesinde kısa sürede durdurulan araç ve sürücüsü kontrol altına alındı.

Sürücünün kızını bahane ederek olay yerinden evine gitmeye çalıştığı görüldü. Olay yerinde yapılan alkol muayenesinde M.I.'nın 1.64 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücü hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.