Tramvay minibüsle çarpıştı, raydan çıktı

Kaza, Emek mahallesi Ertaş caddesinde yaşandı.

Alınan bilgilere göre seyir halindeki bir tramvay, bir minibüsle çarpıştı.

Yaşanan çarpışmanın etkisiyle tramvay hasar görerek raydan çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine çok sayıda polis, sağlık ve ESTRAM ekibi olay yerine sevk edildi.

Tramvaydaki yolcular tahliye edilirken, sıradaki seferler de aksadı.

Henüz kazada yaralanan olup olmadığı bilinmiyor.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatı.