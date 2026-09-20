Vagonun üzerine çıkan çocuğunu kurtarmak isteyen baba ile oğlu elektrik akımına kapıldı
20.09.2026 15:08
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Eskişehir'de duran vagonun üzerine çıkan çocuk ile onu kurtarmak için vagona tırmanan babası yüksek gerilim hattına kapılarak yaralandı.
Olay, Mihalıççık ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan tren istasyonunda meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, izin günlerinde köye gelen ailenin çocuğu, hat üzerinde duran vagona incelemek amacıyla tırmandı. Vagonun üzerindeyken yüksek gerilim hattına temas eden çocuk elektrik akımına kapıldı.
Oğlunun akıma kapıldığını gören baba, çocuğunu aşağı indirmek amacıyla hızla vagonun üzerine çıktı. Bu sırada çocuk ikinci kez, müdahale etmeye çalışan baba ise ilk kez yüksek gerilim akımına kapılarak yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan baba ve oğul, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Jandarma ekipleri yaşanan olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.
YASAL UYARI
ESKIŞEHIR Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. ESKIŞEHIR Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.