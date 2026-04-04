Yakınlarının haber alamadığı yaşlı adam evinde ölü bulundu

Edinilen bilgilere göre; yalnız yaşayan Yüksel Külen’den (67) haber alamayan yakınları durumu kontrol etmek için eve geldi. Külen’i hareketsiz halde bulan yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Yüksel Külen’in hayatını kaybettiği belirlendi.



Belediye tabibi tarafından yapılan incelemede, ölümün şüpheli olarak değerlendirilmesi üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.



Daha önceden kalp rahatsızlığı bulunduğu öğrenilen şahsın kesin ölüm nedeni yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacak.