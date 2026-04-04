Yakınlarının haber alamadığı yaşlı adam evinde ölü bulundu
04.04.2026 17:50
Yakınlarının haber alamadığı şahıs evinde ölü bulundu
Eskişehir’de yakınlarının bir süredir kendisinden haber alamadığı 67 yaşındaki şahıs, evinde ölü bulundu.
Edinilen bilgilere göre; yalnız yaşayan Yüksel Külen’den (67) haber alamayan yakınları durumu kontrol etmek için eve geldi. Külen’i hareketsiz halde bulan yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Yüksel Külen’in hayatını kaybettiği belirlendi.
Belediye tabibi tarafından yapılan incelemede, ölümün şüpheli olarak değerlendirilmesi üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.
Daha önceden kalp rahatsızlığı bulunduğu öğrenilen şahsın kesin ölüm nedeni yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacak.
