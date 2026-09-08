‘Yan bakma’ kavgasında 3 kişiyi bıçaklayıp kaçtılar

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan ve durumlarının hafif olduğu belirtilen 3 yaralı, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 5 kişilik gruptaki bir şüpheli, bıçakla karşı gruptan 3 kişiyi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaraladı. Şüpheli ve beraberindekiler olay yerinden kaçtı.

Olay, sabaha karşı Tepebaşı ilçesi Yenibağlar Mahallesi Kadı Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, 4 kişilik grup ile 5 kişilik grup arasında “yan bakma” nedeniyle tartışma çıktı.

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