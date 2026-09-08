‘Yan bakma’ kavgasında 3 kişiyi bıçaklayıp kaçtılar
08.09.2026 11:23
‘Yan bakma’ tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü.
Eskişehir’de 4 kişilik grup ile 5 kişilik grup arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Hastaneye kaldırılan 3 yaralı tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Eskişehir’de “yan bakma” meselesi nedeniyle iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi bıçakla yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Olay, sabaha karşı Tepebaşı ilçesi Yenibağlar Mahallesi Kadı Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, 4 kişilik grup ile 5 kişilik grup arasında “yan bakma” nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 5 kişilik gruptaki bir şüpheli, bıçakla karşı gruptan 3 kişiyi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaraladı. Şüpheli ve beraberindekiler olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan ve durumlarının hafif olduğu belirtilen 3 yaralı, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Tedavileri tamamlanan yaralılar taburcu edilirken, polis ekipleri olaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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