Yaşlı adamın şüpheli ölümü
02.05.2026 13:42
Nazım Aydoğmuş’un şüpheli ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Eskişehir'de yakınlarının haber alamadığı ve yalnız yaşadığı belirlenen Nazım Aydoğmuş evinde ölü bulundu.
Odunpazarı ilçesine bağlı Büyükdere Mahallesi Canlar Sokak'taki iki katlı evin birinci katında yalnız oturan iki çocuk babası Nazım Aydoğmuş'un yakınları, kendisinden haber alamadı.
Evi kontrole gelen yakınları, kendilerinde bulunan anahtarla içeri girdiklerinde Aydoğmuş'u hareketsiz yatarken buldu. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kontrolde, Aydoğmuş’un hayatını kaybettiği belirlendi. Nazım Aydoğmuş'un cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Aydoğmuş'un kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.
