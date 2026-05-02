Yaşlı adamın şüpheli ölümü

Nazım Aydoğmuş’un şüpheli ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Evi kontrole gelen yakınları, kendilerinde bulunan anahtarla içeri girdiklerinde Aydoğmuş'u hareketsiz yatarken buldu. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Odunpazarı ilçesine bağlı Büyükdere Mahallesi Canlar Sokak'taki iki katlı evin birinci katında yalnız oturan iki çocuk babası Nazım Aydoğmuş'un yakınları, kendisinden haber alamadı.

