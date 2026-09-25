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Yaşlı çift evlerinde baygın halde bulundu

25.09.2026 16:23

Yaşlı çift evlerinde baygın halde bulundu
IHA

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA
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Eskişehir'de kendilerinden haber alınamayan ve itfaiye ekiplerince kapısı açılan evde baygın halde bulunan yaşlı çift hastaneye kaldırıldı.

Olay, Odunpazarı ilçesi 71 Evler Mahallesi Altındağ Sokak'ta meydana geldi.  Bir süredir kendilerinden haber alınamayan çift için yapılan ihbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Kapıyı açan kimse olmaması sebebiyle itfaiye ekipleri çağırıldı. 

 

İtfaiye ekiplerince kapısı açılan eve giren ekipler, Arife Ö. (64) ve Ramazan Ö. (70) baygın halde buldu. Bilinci kapalı olan yaşlı çifte sağlık ekipleri müdahale etti. 

 

Arife Ö., Eskişehir Şehir Hastanesine, Ramazan Ö. ise, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Arife Ö.'nün sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi.

 

Yaşlı çiftin doğalgaz sızıntısı sebebiyle baygınlık geçirdiğinden şüphe edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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