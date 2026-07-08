Yaz aylarının en pratik aracı. En pahalısı 450 TL

“SICAKLAR TAM ANLAMIYLA BAŞLAYINCA TALEBE YETİŞEMEYECEĞİZ”

Geçen yıl el pervanelerine adeta talep artması yaşandığını ve bu yıl da sıcakların gecikmesine rağmen ilginin yüksek olduğunu belirten Örçün, "Geçen sene sadece bizim dükkanımızda 3 bin adetin üzerinde el pervanesi sattık. Geçtiğimiz yıl günde 50-60 adet satış yaptığımız dönemler oldu. Bu sene ise havalar biraz geç ısındı, son günler hariç bir türlü tam anlamıyla sıcaklar başlamadı. Buna rağmen kalabalık bir bölgede olduğumuz için günde 20-30 arası satış yapıyoruz. Havalar tam anlamıyla ısındığında bu satışlar katlanacak, geçen seneki gibi talebe yetişmekte zorlanacağız" tahmininde bulundu.

Fiyatlar hakkında bilgi veren Kubilay Örçün, el pervanelerinin çeşitlerinin olduğunu ve 150 TL den başlayıp 450 liraya kadar çıktığını belirtti.