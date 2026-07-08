Yaz aylarının en pratik aracı. En pahalısı 450 TL
08.07.2026 10:34
Fiyatlar 150 ila 450 arasında değişiyor.
Yaz sıcaklarının etkisini artırmasıyla birlikte şarjlı el pervanelerine ilgi arttı. Esnaf, 150 ila 450 lira arasında satılan ürünlere talebin sıcakların daha da yükselmesiyle katlanacağını söylüyor.
Eskişehir'de yaz sıcaklarının gecikmeli de olsa yüzünü göstermesiyle birlikte, vatandaşlar serinlemenin pratik yolunu taşınabilir el pervanelerinde buldu. Geçmiş yılların vazgeçilmezi olan klasik yelpazelerin yerini artık şarjlı ve teknolojik mobil pervaneler aldı.
Kentte uzun yıllardır esnaflık yapan Kubilay Örçün, birkaç yüz liraya alıcı bulan bu cihazların bunaltıcı sıcaklarda ilk tercih haline geldiğini belirtti. Havaların geç ısınması nedeniyle sezon açılışının bu yıl biraz rötar yaptığını ifade eden Örçün, önümüzdeki günlerde sıcaklıkların tam anlamıyla bastırmasıyla birlikte el pervanelerine olan talebin zirve yapmasını beklediklerini dile getirdi.
Modern yelpaze.
“YELPAZE GERİDE KALI. PERVANE DAHA ÇOK TERCİH EDİLİYOR”
El pervanelerinin pratikliği ve bütçe dostu olması nedeniyle yaz aylarında hızla satıldığını ifade eden ve ürünün neden bu kadar çok tercih edildiğinden bahseden esnaf Kubilay Örçün, "Fiyatları çok uygun olduğu için insanlar yaz aylarında çok yoğun bir şekilde el pervanelerini tercih ediyor. Kullanımı son derece kolay ve rahat. Her ne kadar yelpaze kullanan geleneksel bir kitle olsa da, pratikliğinden dolayı el pervaneleri açık ara önde. Yelpaze geride kaldı, pervane daha çok tercih ediliyor. Biz bu sene dükkanımıza yelpaze bile getirmedik, tamamen pervaneye odaklandık" diye konuştu.
"Geçen sene 3 bin adetin üzerinde el pervanesi sattık."
“SICAKLAR TAM ANLAMIYLA BAŞLAYINCA TALEBE YETİŞEMEYECEĞİZ”
Geçen yıl el pervanelerine adeta talep artması yaşandığını ve bu yıl da sıcakların gecikmesine rağmen ilginin yüksek olduğunu belirten Örçün, "Geçen sene sadece bizim dükkanımızda 3 bin adetin üzerinde el pervanesi sattık. Geçtiğimiz yıl günde 50-60 adet satış yaptığımız dönemler oldu. Bu sene ise havalar biraz geç ısındı, son günler hariç bir türlü tam anlamıyla sıcaklar başlamadı. Buna rağmen kalabalık bir bölgede olduğumuz için günde 20-30 arası satış yapıyoruz. Havalar tam anlamıyla ısındığında bu satışlar katlanacak, geçen seneki gibi talebe yetişmekte zorlanacağız" tahmininde bulundu.
Fiyatlar hakkında bilgi veren Kubilay Örçün, el pervanelerinin çeşitlerinin olduğunu ve 150 TL den başlayıp 450 liraya kadar çıktığını belirtti.
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