Eskişehir'de beş araç birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var
17.03.2026 10:53
Kazanın yaşandığı cadde bir süre trafiğe kapandı.
Eskişehir'de beş aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 12 kişi yaralandı.
F.K. idaresindeki 06 EYH 931 plakalı TIR, Organize Sanayi Bölgesi Firuz Kanatlı Bulvarı'nda, önünde seyir halinde bulunan iki işçi servisine ve iki otomobile çarptı.
Kazada, işçi servislerinde bulunan 12 kişi yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.