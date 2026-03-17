Eskişehir'de beş araç birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var

Eskişehir'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 12 kişi yaralandı.

F.K. idaresindeki 06 EYH 931 plakalı TIR, Organize Sanayi Bölgesi Firuz Kanatlı Bulvarı'nda, önünde seyir halinde bulunan iki işçi servisine ve iki otomobile çarptı.

12 KİŞİ YARALANDI

Kazada, işçi servislerinde bulunan 12 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.