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Eskişehir'de börek dükkanında yangın

23.10.2026 12:07

Eskişehir'de börek dükkanında yangın
IHA

Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

İHA
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Eskişehir’in Odunpazarı ilçesindeki bir çi börek dükkanında yangın çıktı. 2 çalışan dumandan etkilendi.

Olay, Odunpazarı ilçesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinde bulunan bir çi börek işletmesinde meydana geldi. İddialara göre, mutfaktaki kızgın yağın tutuşması sonucu yangın çıktı. 

 

Alevleri fark eden 2 çalışan, yangın söndürme tüpleriyle müdahale etmek istedi. Çalışanların müdahalesi sırasında oluşan yoğun duman iş yerini sararken, 2 çalışan dumandan etkilendi.

 

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

 

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler çevredeki iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. 

 

Dumandan etkilenen 2 işçinin sağlık kontrolleri olay yerine gelen ambulans içerisinde yapıldı. 

 

Ekipler, yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlattı.

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