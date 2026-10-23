Eskişehir'de börek dükkanında yangın
23.10.2026 12:07
Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.
Eskişehir’in Odunpazarı ilçesindeki bir çi börek dükkanında yangın çıktı. 2 çalışan dumandan etkilendi.
Olay, Odunpazarı ilçesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinde bulunan bir çi börek işletmesinde meydana geldi. İddialara göre, mutfaktaki kızgın yağın tutuşması sonucu yangın çıktı.
Alevleri fark eden 2 çalışan, yangın söndürme tüpleriyle müdahale etmek istedi. Çalışanların müdahalesi sırasında oluşan yoğun duman iş yerini sararken, 2 çalışan dumandan etkilendi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler çevredeki iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.
Dumandan etkilenen 2 işçinin sağlık kontrolleri olay yerine gelen ambulans içerisinde yapıldı.
Ekipler, yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlattı.