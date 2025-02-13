Eskişehir'de jandarmadan kaçak ve sahte alkol operasyonları

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin sorumluluk bölgesindeki "Kaçak/Sahte Alkol Uygulaması" operasyonunda; tekel bayileri, bakkallar, büfeler ve içkili yerler olmak üzere toplam 164 iş yerinde yapılan denetlendi. Yapılan kontrollerde bin 350 şahıs sorgulandı, çeşitli suçlardan aranan 11 şahıs yakalandı ve 40 litre etil alkol ele geçirildi. Sahte alkollü içki üretmek amacı ile etil alkol bulundurduğu tespit edilen 2 şüpheli şahıs hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet" suçundan soruşturma başlatıldı.