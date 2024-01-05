Eskişehir'de kış ortasında yaz sıcağı

Eskişehir'de Ocak ayında da güneşli havalar etkili oluyor. Bugün hava sıcaklığı 13 dereceye kadar yükseldi.



Kar yağışına hasret kaldıklarını ifade eden Eskişehirliler, mevsimlerin kaymaya başladığını dile getirerek ilerleyen yıllarda su sıkıntısı yaşanmasından endişelendiklerini belirtti.



Öte yandan Meteoroloji'nin tahminlerine göre, havanın 6 Ocak Cumartesi parçalı bulutlu, 7 Ocak Pazar,8 Ocak Pazartesi ve 9 Ocak Salı günü yağmurlu olacağı öğrenildi.



Çok bulutlu olacağı değerlendirilen 10 Ocak Çarşamba günü ise sıcaklığın -1 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.