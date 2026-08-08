Eskişehir'de korkutan kaza. 2 yaralı

Kaza , Odunpazarı ilçesi Gültepe Mahallesi Prof. Dr. Nabi Avcı Bulvarı'nda meydana geldi.

Hafif ticari araç ile 06 FIB 338 plakalı panelvan araç, henüz bilinmeyen sebeple çarpıştı.

Yaşanan çarpışmanın şiddettiyle her iki araç da çevreye savruldu. Büyük oranda hasar gören panelvan araç, yol kenarında çarptığı yönlendirme levhasını devirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan araç sürücüleri, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekiplerince kazayla ilgili inceleme başlatıldı.