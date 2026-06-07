Eskişehir'de mavi ay şöleni

Eskişehir ’de 6 yıldır astrofotoğrafçılık hobisiyle ilgilenen Murat Oktay, Odunpazarı ilçesine bağlı Uluçayır Mahallesi’nde gökyüzü meraklılarını heyecanlandıran bir çekime imza attı.

Mayıs ayının dolunayını kadrajına alan Oktay’ın objektifinden çıkan ve "Mavi Ay" olarak adlandırılan dolunay karesi, izleyenleri hayran bıraktı. Ortaya çıkan muhteşem manzara mest ederken, Oktay bu yıl takvim düzeni nedeniyle gökyüzünde 12 yerine 13 dolunay görüleceğini belirtti.