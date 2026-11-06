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Eskişehir'de tartıştığı kadını tabancayla yaralayan şüpheli yakalandı

06.11.2026 14:55

Eskişehir'de tartıştığı kadını tabancayla yaralayan şüpheli yakalandı
IHA

Şüpheli adliyeye sevk edildi.

İHA
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Eskişehir'de apartman önünde çıkan tartışmada bir kadını tabancayla yaralayan şüpheli, polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

Odunpazarı ilçesinde bir apartman önünde A.B. ile E.Ç. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşünce E.Ç., ateş açarak A.B.'yi ayağından yaraladı. 

 

Hayati tehlikesi bulunmayan kadın hastanede tedavi altına alındı. 

 

Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda şüpheli E.Ç., olayda kullandığı silahla birlikte yakalandı. 

 

Gözaltına alınan şahıs, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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