Eskişehirli sporcu Gülsena Karakuyulu Ertunç Avrupa yolcusu

Geçtiğimiz ay 16. Türkiye şampiyonluğunu alıp milli takım seçmesinde de 6 kadın, 6 erkek 12 sporcu arasına girmeyi başaran Eskişehirli tekvandocu Gülsena Karakuyulu Ertunç, Avrupa Tekvando Şampiyonası öncesi başkan yardımcılığını üstlendiği GK Şampiyonlar SK Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Özçelik ve Yönetim Kurulu Üyesi Adem Özdemir'i ziyaret etti.

Şampiyona öncesi bilgi alan Prof. Dr. Abdurrahman Özçelik, "Gülsena Karakuyulu Ertunç'a sonuna kadar güveniyorum. Avrupa şampiyonasında sporculuğu ve karakteri ile ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek, üzerine düşen görevi en iyi şekilde yerine getirecektir" dedi.



Milli sporcu Gülsena Karakuyulu Ertunç'un antrenörü ve aynı zaman da annesi olan Dilek Karakuyulu, "Eskişehirli sporcu Gülsena Karakuyulu küçük yaşlardan itibaren disiplinli, planlı çok çalışan bir çocuktu. Başarı bazen tesadüf olabilir, ama kızım Gülsena için hiçbir zaman tesadüf olmadı. O çok çalıştı ve azmetti. Gülsena'nın, Avrupa şampiyonasında elinden gelenin en iyisini yapacağına inanıyorum ve milli takımımıza başarılar diliyorum. Dualarımız sizinle" diye konuştu.