Esnaf birbirine girdi. "Dükkanıma çökmeye çalışıyorlar"

Kocaeli 'de bir tekstilcilci, dükkanına gelen komşusunu darbetti. Tekstilci, komşusunun yanındaki iki dükkanı satın aldıktan sonra aradaki duvarları kendisine haber vermeden yıktığını ve dükkanını almaya çalıştıklarını iddia ederken, taraflar birbirlerinden şikayetçi oldu.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 26 yıldır tekstilcilik yapan Ertuğrul Ç., iş yerine gelen komşusunu darbetti. Güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından taraflar birbirinden şikayetçi oldu.

Ertuğrul Ç. yaşananların yaklaşık 3 yıldır devam eden iş yeri anlaşmazlığının son aşaması olduğunu öne sürdü. Komşusunun yaklaşık 3 yıl önce yanındaki iki dükkanı satın almasının ardından aradaki duvarları gece saatlerinde kendisine haber vermeden yıktığını iddia eden Ertuğrul Ç., tadilat ve baca nedeniyle başlayan anlaşmazlıkların zamanla büyüdüğünü söyledi.

“Dükkanıma çökmeye çalıştıklarını düşünüyorum”

Ertuğrul Ç., komşusunun amacının kendisini iş yerinden uzaklaştırarak dükkanını almak ve kendi iş yerini genişletmek olduğunu düşündüğünü belirtti.

"26 YILIN 23 YILINI HUZURLU GEÇİRDİM"

Yaşadığı süreci anlatan Ertuğrul Ç., "Üç sene önce yan taraftaki iki dükkanı Almanya'dan gelen bir şahıs satın aldı. Bir gece haber vermeden aradaki duvarları yıktı. Sabah geldiğimizde her yer toz toprak içindeydi.

Kızdım, sitem ettim ama 'Sonuçta komşuyuz' dedim. Yapı denetime gidip 'Bunun müsaadesi var mı?' diye sordum. Bana karşı tavırlı bir tutum sergilediler.

Bir insan inşaat yapıyorsa projesini sunar, 'Ben burada bunu yapıyorum' der, biz de ona göre önlemimizi alırız. Baş edemedim.

O süreç bitti, ses çıkarmadık derken bu kez havalandırmamın hemen yanına mutfak ve gaz bacası yerleştirdiler. Akşama kadar yemek ve gaz kokusuyla çalışılır mı? Kaldırılmasını istedim, kaldırmadılar. Ruhsat müdürlüğüne gittim, 'Bacaların çatıya çıkması gerekir, böyle ruhsat verilir mi?' dedim.

Laftan anlamayınca tepki gösterdim, belediye başkan yardımcılarına kadar durumu ilettim ama hiçbir sonuç alamadım. Yetmedi, bir gece gelip halka açık alandaki kapıları kapatıp cam kapı taktılar" dedi.

"BENİ SUSTURMAYA ÇALIŞTIKLARINI DÜŞÜNÜYORUM"

Belediyedeki bir görevliyle ilgili kamuoyuna yansıyan rüşvet iddialarının ardından sosyal medya hesabından bir eleştiri yazısı paylaştığını belirten Ertuğrul Ç., "Rüşvet iddiaları gündeme gelince içimiz yandı ve sayfamda bir eleştiri paylaştım. Yan dükkanın sahibi gidip, 'Ben rüşvet vermedim' diyerek benden şikayetçi oldu.

Ben doğrudan onun rüşvet verdiğini değil, daha önce konuştuğumuz ihtimalleri dile getirmiştim.

Bu olaydan 15 gün sonra yanına koruma gibi birini alıp dükkanımı bastı. Biri kapıyı tuttu, kendisi içeri girdi. Tavırlarından saldırı olacağını anladım ve kendimi savunmak için müdahale ettim, arbede çıktı.

“Kendimi savunmak için müdahale ettim.”

Sonra da gidip 'Beni dövdü' diye şikayetçi olmuş. Hem emniyete şikayet ediyorsun hem dükkanıma geliyorsun. Belediyedeki usulsüzlüklerin ortaya çıkmaması için beni susturmaya çalıştıklarını düşünüyorum ama başaramazlar" ifadelerini kullandı.

"KUMAŞLARA ÇAMAŞIR SUYU DÖKÜP KAÇTI"

Dükkanına daha önce de şüpheli kişilerin geldiğini ve mallarına zarar verildiğini öne süren Ertuğrul Ç., "Bu olaylar aslında üç yıl önce başladı. Bir gün dükkanı kapatırken saat 19.30 sıralarında iki kişi gelip 'Harç almaya geldik' dedi. Sert tepki gösterince kaçtılar.

Yönetime 'Kameralar çekiyor, bunları kayda alın' dedim. Bir ay sonra bu kez üç kişi gelip para istedi, yine kovdum. Bir süre sonra başka biri gelip ısrarla sipariş vermek istedi. Sabah teslim almaya geldiğinde sürekli bahaneler üretti.

Şüphelendim, elinde bir poşet vardı. Durumu fark edip güvenliği aradığım sırada poşetten çıkardığı çamaşır suyunu kumaşlara ve dikili ürünlere döküp kaçtı.

Emniyetimiz sağ olsun, kamera görüntülerinden şahsı hemen yakaladı. Mahkememiz sürüyor, savcılık zarar tespitini yaptı. Ancak bu baskıların biteceğini sanmıyorum" diye konuştu.

"HİÇ KİMSEM YOKSA DEVLETİM VAR"

Amacın kendisini yıldırmak olduğunu söyleyen Ertuğrul Ç., "Benim düşüncem; amaçları beni buradan kaçırmak, dükkanımı alıp kendi yerlerini büyütmek. Dükkanıma çökmeye çalıştıklarını düşünüyorum.

Beni sahipsiz sanıyorlar ama hiç kimsem yoksa devletim var. Hukuk devletindeyiz. Büyüklerimiz bize 'Hakim senin annen, baban kadar yakındır' diye tembih etti. Biz devlete güvenerek bu yolda hakkımızı aramaya devam edeceğiz" dedi.