Esnaf ile müşteri kavgasında korkunç son: Aracıyla takip edip öldürdü

Diyarbakır 'da esnaf ile müşterinin kavgası cinayetle bitti.

Olay, dün akşam saatlerinde Sur ilçesi eski Mardin yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, esnaf ile müşteri arasında tartışma yaşandı.

ARACINA BİNİP TAKİP ETTİ

Daha sonra müşteri aracına binip uzaklaşırken, esnaf kendi otomobili ile müşterinin peşine düştü.

İsmi öğrenilemeyen esnafın ateş açması sonucu Mazlum G. ağır yaralanırken, araç kaldırıma çıkıp ağaca çarparak durabildi.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Mazlum G., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.