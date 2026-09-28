Etek giyip yüzünü kapattı, iş yerini kurşunladı
28.09.2026 14:39
Saldırgan etek giyip yüzünü kapattı
Kastamonu’da kimliğini gizlemek için etek giyip yüzünü kapatarak bir iş yerine silahlı saldırı düzenlediği belirlenen şüphelilere yönelik operasyonda 5 kişi yakalandı, 3’ü tutuklandı.
Kastamonu’da bir iş yerinin gece saatlerinde kurşunlanmasına ilişkin düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 3’ü tutuklanırken, saldırganlardan birinin kimliğini gizlemek için etek giyip yüzünü kapattığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olayın ardından Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takip sonucu saldırıyla bağlantılı şüphelilerin kimlikleri tespit edildi.
Belirlenen 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 5 şüpheliyi yakaladı. Adreslerde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3’ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
ETEK GİYİP YÜZÜNÜ KAPATTI
Saldırı anı çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, şüphelilerden birinin uzun namlulu silahla iş yerine ateş ettiği görüldü. Şüphelinin kimliğini gizlemek amacıyla etek giydiği ve yüzünü kapattığı görüldü.