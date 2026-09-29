Evde çıkan yangında mahsur kalan anne ve oğlu kurtarıldı

Ankara’nın Mamak ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında mahsur kalan anne ve oğlu, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Dumandan etkilenen anne ve oğluna sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.

Yangın , saat 08.30 sıralarında Çağlayan Mahallesi 293’üncü Sokak’taki 7 katlı apartmanın 4’üncü katında çıktı.

Daireden dumanların yükseldiğini gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, S.A. ile oğlu A.A.’nın yangının çıktığı dairede mahsur kaldığını belirledi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla anne ve oğlu daireden çıkarıldı. Dumandan etkilenen S.A. ile A.A.’ya sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ayakta müdahale edildi.

Yangın, itfaiyenin yaklaşık 1 saat süren müdahalesiyle söndürüldü. Yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.