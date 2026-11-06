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Evde çıkan yangında mahsur kalmışlardı. Anne ve 3 çocuğu kurtarıldı

06.11.2026 13:18

Evde çıkan yangında mahsur kalmışlardı. Anne ve 3 çocuğu kurtarıldı
Anadolu Ajansı

Yangınla ilgili inceleme sürüyor.

Yurt Haber Merkezi
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında mahsur kalan anne ile 3 çocuğu çevredekilerce kurtarıldı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Şirinevler Mahallesi Dörtyol mevkisinde bir apartmanın 3. katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

 

İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

 

Yangın sırasında evde bulunan anne R.K.B. (24) ile çocukları M.E.B. (4), A.B. (5) ve N.B. (6), vatandaşların yardımıyla dışarı çıkarıldı. Dumandan etkilenen anne, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

 

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın, binada büyük çapta hasara yol açtı.

 

Öte yandan olay yerine sonradan gelen baba M.A.B'yi yakınları sakinleştirdi.

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