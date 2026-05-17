Evdeki gaz sıkışması patlamaya neden oldu. "Güm diye ses duyduk, deprem oluyor sandık"

“DEPREM OLDU ZANNETTİK”

Patlama sırasında büyük korku yaşadıklarını belirten binada yaşayanlar, deprem sandıklarını ifade etti. Binada oturanlardan Murat Türkdağlı, "Beşinci katta oturuyorum. Saat 05.00 sıralarında patlamanın şokuyla uyandık. Çok şükür sağlığımızda bir şey yok. Patlamanın olduğu dairedeki komşumuz yaralandı, hastaneye götürüldü. Can kaybı yok buna da şükür." dedi.

Safa Nergiz ise "Dördüncü katta oturuyorum. Saat 05.00 sıralarında 'güm' diye ses duyup uyandık. Biz deprem oldu zannettik, korkup aşağıya kaçtık. Sonra tüp patladığını söylediler. Can kaybı yok. Komşumuz tek yaşıyordu ve yaralandı. Bina ve araçlarımız zarar gördü" diye konuştu.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.