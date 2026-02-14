Evden cephanelik çıktı

Güvenlik ve istihbarat birimlerinin takibi sonucunda Sultanbeyli’de yasadışı silah imalathanesine dönüştürülen bir eve Özel Harekat Şubesi'ne bağlı timler ile birlikte baskın düzenlendi.

İllegal atölyeye çevrilen eve yapılan baskında, 366 tabanca, 85 tabanca namlusu, 100 tabanca gövdesi, bu silahlara takılı 385 şarjör, çok sayıda icra mili ve yayı ile birlikte tetik tertibatları ele geçirildi.

ATÖLYE SAHİBİ SORGUDA

Operasyonda, evi kaçak silah atölyesine çeviren Ü.K. isimli şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, olayla ilgili adli soruşturmanın devam ettiği bildirildi.