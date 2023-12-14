Evin çatısı alev alev yandı

Yangın, saat 18.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Karapınar Mahallesi 455. Sokak’ta bulunan bir evin çatısında meydana geldi.

Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangın, kısa sürede büyüdü. Yangını gören mahalle sakinleri evlerinden sokağa çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemlerini alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonrası söndürüldü.

Yangında can kaybı bulunmazken, evin çatısında maddi hasar meydana geldi.