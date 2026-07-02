Evinde tek kurşunla öldürüldü, katil zanlısı apartman görevlisi çıktı
02.07.2026 11:20
Olayın ardından yakalanan zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Gaziantep'te evinde vurulmuş halde bulunan kadının apartmandaki bina görevlisi tarafından öldürüldüğü belirlendi.
Gaziantep'te evinde tabancayla vurulmuş halde bulunan kadının katil zanlısı apartmanın güvenlik görevlisi çıktı.
Olay, 17 Haziran'da İslahiye ilçesindeki TOKİ konutlarında meydana geldi. Annesi Saniye Yaşar'a telefonla ulaşamayan kızı, eve gitti. İçeriye giren kızı, salonda annesi Yaşar'ı yerde hareketsiz yatarken buldu.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis önlem alırken sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı Saniye Yaşar, ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ
Acil serviste tedaviye alınan Yaşar, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.
Olayın yaşandığı evde yapılan incelemede başından tek kurşunla vurulduğu anlaşılan Saniye Yaşar'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi.
KATİL ZANLISI APARTMANIN TEMİZLİK GÖREVLİSİ ÇIKTI
İslahiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından olayın aydınlatılmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Ekipler evredeki güvenlik kameralarını inceledi. Güvenlik kameralarından apartmanın temizlik görevlisi olarak çalışan Ömer M.'yi düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ömer M. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.