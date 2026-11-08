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Evinde yasa dışı kenevir yetiştiren şüpheli tutuklandı

08.11.2026 13:00

Evinde yasa dışı kenevir yetiştiren şüpheli tutuklandı
DHA

Evdeki aramalarda skunk ve 4 kök skunk bitkisi ele geçirildi.

Yurt Haber Merkezi
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İzmir'in Balçova ilçesinde düzenlenen operasyonda evinde iklimlendirme yöntemiyle yasa dışı kenevir yetiştiren şüpheli, yakalanıp tutuklandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imalatı ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışma kapsamında, K.A. isimli şüphelinin Balçova ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi’ndeki evinde iklimlendirme yöntemiyle yasa dışı kenevir yetiştirdiğini tespit etti.

 

Söz konusu adrese önceki gün operasyon düzenlendi. 

 

Evdeki aramalarda 1 kilo 219 gram skunk, 4 kök skunk bitkisi, 1 uyuşturucu öğütme aparatı ve çeşitli iklimlendirme malzemeleri ele geçirildi. 

 

K.A. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.A. tutuklandı

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