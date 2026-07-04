Evinin balkonunda uyurken ayının saldırısına uğrayan kişi öldü
04.07.2026 18:37
Son Güncelleme: 04.07.2026 18:41
Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri bölgede geniş çaplı inceleme ve arama çalışması başlattı.
İzmir'in Seferihisar ilçesinde, evinin önündeki kanepede uyuduğu sırada ayı saldırısına uğrayan 70 yaşındaki vatandaş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Olay, gece saatlerinde Seferihisar ilçesine bağlı Doğanbey Mahallesi Karakoç mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 70 yaşındaki Osman Gültaş, evinin önündeki kanepede uyuduğu esnada bölgeye inen bir ayının saldırısına uğradı.
Durumu fark edenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Osman Gültaş
Ayı saldırısı sonucu ağır yaralanan Gültaş, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan yaşlı adam, buradaki müdahalenin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi.
Osman Gültaş, hastanede doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Öte yandan, yaşanan üzücü olayın ardından jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri bölgede geniş çaplı inceleme ve arama çalışması başlattı.