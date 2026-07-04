Evinin balkonunda uyurken ayının saldırısına uğrayan kişi öldü

Ayı saldırısı sonucu ağır yaralanan Gültaş, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan yaşlı adam, buradaki müdahalenin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi.

Osman Gültaş, hastanede doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Öte yandan, yaşanan üzücü olayın ardından jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri bölgede geniş çaplı inceleme ve arama çalışması başlattı.