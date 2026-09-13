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Eyüpsultan'da yolcu otobüsü yandı. 2 ölü

13.09.2026 19:40

Son Güncelleme: 13.09.2026 19:59

Eyüpsultan'da yolcu otobüsü yandı. 2 ölü
DHA

Eyüpsultan'da yolcu otobüsünde çıkan yangın söndürüldü.

DHA
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Kuzey Marmara Otoyolu'nda bir yolcu otobüsünde çıkan yangın çıktı. Alevler itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Yangın, Eyüpsultan Kuzey Marmara Otoyolu Işıklar Mahallesi Işıklar mevkisinde meydana geldi. 

İddiaya göre yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği Diyarbakır -İstanbul seferini yapan 23 AFA 634 plakalı yolcu otobüsü bariyere çarptı. 

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. 

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında 2 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin ise yaralandığı belirlendi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. 

Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri sürüyor. 