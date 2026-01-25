Facianın eşiğinden dönüldü. Köprüye takılan kepçe yola savruldu

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde Kırıkkale yönünde ilerleyen TIR köprünün altından geçerken dorsesinde bulunan kepçe köprüye çarptı. Çarpmanın etkisiyle kepçe yol ortasına düştü. O sırada arkadan gelen araçlar, ani fren yaparak kazadan kıl payı kurtuldu.

Kazada can kaybı yaşanmazken trafikte aksamalar meydana geldi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler yol güvenliğini sağlarken, Samsun Yolu'nun Kırıkkale yönünde trafik kontrollü olarak verildi. Yola düşen kepçenin kaldırılması için çalışma başlatıldı.