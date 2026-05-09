Falcının tuzağına düştü, 257 bin lirasını kaptırdı

Edirne 'de bir kişi falcıların tuzağına düştü.

G.G. isimli vatandaş, fal baktırmak isterken dolandırıldığı iddiasıyla polise başvurdu.

İddiaya göre, başvurduğu internet sitesi üzerinden kendisiyle WhatsApp aracılığıyla iletişime geçildi. Şikayetçi G.G.'den el fotoğrafı ve kimlik bilgileri istendiği, daha sonra ise kardeşi ve ailesine "musallat olunacağı" ve kötü olaylar yaşayacakları yönünde korkutucu ifadeler kullanıldığı belirtildi.

257 BİN 300 LİRA GÖNDERDİ

G.G.'ye, bu durumdan korunması için sözde korunma işlemi yapılacağı söylenerek 257 bin 300 lira talep edildiği öğrenildi.

Parayı gönderdikten sonra dolandırıldığını fark eden G.G., Edirne Cumhuriyet Polis Karakolu'na giderek şikayetçi oldu.

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.