Fatih'te park halindeki 2 otomobil yandı

Yangın, saat 06.00 sıralarında Fatih Topkapı Mahallesi Sulukule Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, park halindeki 34 NK 6830 plakalı otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede alevlere teslim olan otomobil alev topuna dönerken alevler yan tarafında pak halinde olan 34 THS 71 plakalı ticari taksiye sirayet etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



İtfaiye ekipleri alev alev yanan iki araca müdahale etti. Kısa sürede yangın kontrol altına alındı.



İtfaiye ekipleri uzun süre soğutma çalışması yaparken yangın sonrası ticari taksi ve otomobil kullanılamaz hale geldi.



Polis ekiplerinin yangının çıkış nedenine ilişkin çalışmaları sürüyor.

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