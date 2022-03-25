Fatma Adaş: Lohusalık döneminde anneye destek şart

Hem hamilelik hem de doğum sonrası dönemde kadınların fiziksel ve hormonal değişimler yaşadığını dile getiren Fatma Adaş, bu süreçlerin duygusal açıdan iniş çıkışlara yol açabileceğini söyledi. Adaş, "Bir kadının hamile kalmasıyla birlikte östrojen ve progesteron hormonlarının düzeyinde artış olur. Fiziksel olarak bir değişim yaşarken, psikolojik açıdan da hassas bir döneme girer. Doğumun ardından kadında yeni bir değişim süreci başlar. Bu kez hormonların seviyesi düşerken, süt üretebilmesi için oksitosin ve prolaktin seviyeleri artmaya başlar. Hormonal değişimler de doğal olarak kadının duygusal dalgalanmalar yaşamasına yol açar. Lohusalık döneminde annelerde genellikle hüzün, kaygı, korku ve depresif duygular gözlemlenir. O nedenle ilk haftalarda annenin yakınları tarafından desteklenmesi çok önemlidir" diye konuştu.



"TÜM SORUMLULUĞU ANNEYE BIRAKMAYIN"



Lohusalık sürecinde yeni annenin özellikle eşine ve ailesine büyük görevler düştüğünü belirten Fatma Adaş, “Annenin yaşadığı sorunları hafifletmenin yolu, ona kendini güvende hissettirmek. Anne bu süreçte yalnız olmadığını bilmeli. Bez değiştirme, banyo, kıyafet değişimi gibi rutin işler baba ve aile tarafından da yapılabilir. Ayrıca anne sosyal hayatından tamamen soyutlanmamalı. Arkadaşlarıyla iletişim kurmasına destek olmak veya hobilerine zaman ayırmasını sağlamak, yeni anne için çok önemli" dedi.



"İLGİ VE ŞEFKAT GÖSTERİN, DERTLEŞİN, YARDIMCI OLUN"



Fatma Adaş, eşine nasıl destek olacağını bilemeyen yeni babalara şu tavsiyelerde bulundu:



"Eşinize bebek bakımı konusunda yardımcı olurken ondan sevginizi, ilginizi ve şefkatinizi esirgemeyin. Onunla sık sık dertleşin, sadece fiziksel olarak değil ruhsal olarak da yanında olduğunuzu gösterin. Emin olun bu dönemdeki tüm davranışlarınız, ilişkinizin sonraki süreçlerine de yansıyacak. Sadece bebek bakımına değil, yemek, temizlik gibi evin rutin işlerine de yardımcı olabilirsiniz. Yeni anneleri en çok zorlayan konulardan biri uykusuzluktur. Geceleri emzirme seanslarında ona bir ihtiyacı olup olmadığını sorabilir, hatta biberon yardımıyla bebeğinizi siz de besleyebilirsiniz."