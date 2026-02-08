Feci kazada baba ve oğul hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı

Bingöl'de meydana gelen kazada E.B.'nin kullandığı otomobil ile sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen otomobil, Bingöl-Genç kara yolunun Güveçli köyü mevkisinde çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri 6 kişiyi yaralı olarak hastaneye sevk etti. Ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan A.K ve oğlu K.K. tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.