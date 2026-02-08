Feci kazada baba ve oğul hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı

08.02.2026 16:05

Son Güncelleme: 08.02.2026 16:37

Feci kazada baba ve oğul hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı

Bingöl'de trafik kazası,

AA

Bingöl'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Bingöl'de meydana gelen kazada E.B.'nin kullandığı otomobil ile sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen otomobil, Bingöl-Genç kara yolunun Güveçli köyü mevkisinde çarpıştı.  

 

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri 6 kişiyi yaralı olarak hastaneye sevk etti.  Ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan A.K ve oğlu K.K. tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

 

Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor. 

