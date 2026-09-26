Fethiye sahillerinde hafta sonu yoğunluğu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşanan yazdan kalma gün nedeniyle sahiller doldu.

Havanın 26, deniz suyu sıcaklığının 28 derece ölçüldüğü kentte yerli ve yabancı turistler ile bölge halkı, sahillerdeki hareketliliği artırdı.

Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Kumburnu ile Belcekız plajlarında bazı kişiler denize girdi, bazıları ise sahilde güneşlendi.

Babadağ'daki pistlerden pilotlar eşliğinde yamaç paraşütüyle atlayış yapan macera tutkunları, Ölüdeniz manzarasını kuş bakışı izleme fırsatı buldu.