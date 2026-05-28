Fethiye'de sabaha karşı feci kaza: Bir ölü, üç yaralı

Fethiye'de meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, üç kişi yaralandı.

Kaza, saat 04.30 sıralarında Karaçulha Çevre Yolu'nda meydana geldi. Seydikemer yönüne giden Serhat Çulha yönetimindeki 31 AOG 752 plakalı motosiklet, Fethiye yönüne giden ve kavşakta dönüş yapan Gürkan Eren yönetimindeki 54 APP 367 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, motosiklet sürücüsü Serhat Çulha’nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Otomobil sürücüsü Gürkan Eren ile yanındaki Oğuzhan Aksu ve Halit Can Gel ise yaralandı.

YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR

Yaralılar, ambulanslarla hastaneye götürüldü. Tedaviye alınan yaralılardan Oğuzhan Aksu'nun durumunun ağır olduğu bildirildi.

Serhat Çulha’nın cenazesi, savcının incelemelerinin ardından Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.