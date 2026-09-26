Fiyatı 150 liradan 90 liraya düştü, vatandaş stok yapmaya başladı

Karadeniz'de palamut bolluğu sürerken, fiyatlardaki düşüş vatandaşın ilgisini artırdı. Sezonun ilk günlerinde 300 gramlık palamut 150 liradan satılırken, bugünlerde kiloluk palamutların tanesi 90 liraya kadar geriledi.

Vatandaşlar hem günlük tüketim hem de kışlık stok yapmak için palamuda yoğun ilgi gösterdi.

"50 ADET ALAN DA VAR"

Balık satıcısı Onurcan Köse, palamut bolluğunun fiyatları düşürdüğünü belirterek, "Herkes kapış kapış palamut alıyor. Şimdi yemeyen de dolabına stok yapıyor. 50 adet palamut alan bile var. An itibarıyla en çok palamut satıyoruz." ifadelerini kullandı.

Diğer balıkların fiyatlarına da değinen Köse, "Mezgit 200 lira, barbun ve istavrit 150 lira, çinekop 250 lira, somon 250 lira, levrek ve çipura ise 450 liradan satılıyor. Fiyatlar bu seviyenin altına düşmez. Şu anda balığın kilosu mazotun litresinden ucuz" ifadelerini kullandı.