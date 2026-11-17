Fiyatı yarı yarıya geriledi, talep patladı. Fiyatını duyan kışlık almak için akın ediyor
17.11.2026 09:42
Geçen yıl fiyatı 80 lira olan ürün bu yıl 50 liraya düştü.
Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde kurutmalık cennet hurmasına ilgi arttı. Geçen yıl kilogramı 80 TL'den satılan cennet hurmasının bu yıl 50 TL'ye düşmesi, vatandaşların talebini artırdı.
Hisarcık'ta kış aylarında tüketilmek üzere hazırlanan kurutmalık cennet hurması, bu yıl uygun fiyatıyla vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.
Vatandaşlar tarafından kabukları soyularak saplarından iplere bağlanan cennet hurmaları , güneşte kurutulduktan sonra kış aylarında tüketilmek üzere muhafaza ediliyor.
SİNDİRİM SİSTEMİNİ DESTEKLİYOR
Yüksek besin değeri, lif ve antioksidan içeriğiyle dikkat çeken cennet hurması, sağlıklı atıştırmalık olarak da tercih ediliyor. Lif bakımından zengin olan meyvenin sindirim sistemini ve bağırsak hareketlerini desteklediği biliniyor.
Cennet hurması, sindirim sistemi ve bağırsak hareketlerini de destekliyor
GEÇEN YIL 80 LİRAYDI BU YIL 50 LİRAYA DÜŞTÜ
Cennet hurması satıcısı Hüseyin Ölmez, geçen yıl kilogramını 80 TL'den sattıkları ürünün bu yıl 50 TL'ye gerilediğini belirtti. Bu yıl hava şartlarının elverişli olması ve üretimde verim artışı yaşanmasının fiyat düşüşünde etkili olduğunu ifade eden Ölmez, uygun fiyatların vatandaşların ilgisini artırdığını söyledi.