Hisarcık'ta kış aylarında tüketilmek üzere hazırlanan kurutmalık cennet hurması, bu yıl uygun fiyatıyla vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Vatandaşlar tarafından kabukları soyularak saplarından iplere bağlanan cennet hurmaları , güneşte kurutulduktan sonra kış aylarında tüketilmek üzere muhafaza ediliyor.

SİNDİRİM SİSTEMİNİ DESTEKLİYOR

Yüksek besin değeri, lif ve antioksidan içeriğiyle dikkat çeken cennet hurması, sağlıklı atıştırmalık olarak da tercih ediliyor. Lif bakımından zengin olan meyvenin sindirim sistemini ve bağırsak hareketlerini desteklediği biliniyor.