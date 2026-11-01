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Freni boşalan özel halk otobüsü 2 otomobile ve manav dükkanına çarptı

01.11.2026 08:41

Freni boşalan özel halk otobüsü 2 otomobile ve manav dükkanına çarptı
DHA

Çarpmanın etkisiyle manav dükkanında maddi hasar meydana geldi.

DHA
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde park halindeki özel halk otobüsü, freninin boşalması sonucu hareket ederek 2 otomobile ve bir manav dükkanına zarar verdi.

Kaza 23.30 sıralarında Ertuğrulgazi Mahallesi Hamzabey Caddesi üzerinde meydana geldi. Park halinde bulunan özel halk otobüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle freninin boşalması üzerine yokuş aşağı hareket etmeye başladı. 

 

Yaklaşık 300 metre boyunca yokuş aşağı ilerleyen ve giderek hızlanan otobüs, kontrolden çıkarak önce park halindeki 2 otomobile, ardından bir manav dükkanına çarptı.

 

Çarpmanın etkisiyle otomobillerde ve manav dükkanında maddi hasar meydana geldi. 

 

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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