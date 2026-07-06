Freni boşaldı, kamyon şoförü hayatını kaybetti

Samsun 'un İlkadım ilçesinde Necdet Bolat’ın kullandığı taşeron firmaya ait hafriyat kamyonunun, iddiaya göre yokuşta freni boşaldı. Elektrik direğine çarpan kamyon devrilip, yan yattı. Kamyona yüklü taşlar, düşerek yanındaki eve de zarar verdi.

İhbarla olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, Bolat'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Bolat'ın ölüm haberini alıp olay yerine gelen yakınları ağlayarak feryat etti. Bolat’ın yakınlarını, jandarma personeli teskin etmeye çalıştı. O anlar, kameraya yansıdı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.