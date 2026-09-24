1 milyona yakın üretiliyor. 45 kiloya kadar çıkan lahanalar dolma yapanların tercihi

Erzurum'un Aziziye ilçesi Söğütlü Mahallesi'nde her yıl yaklaşık 1 milyon lahana dikimi gerçekleştirilirken, hasadı yapılan ürünler Erzurum'un yanı sıra Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Karadeniz başta olmak üzere yurdun çeşitli illerine ulaştırılıyor.

İnce yapraklarıyla özellikle lahana dolması yapanların tercih ettiği Söğütlü lahanası, turşu, salata ve çeşitli lahana yemeklerinde de kullanılıyor.