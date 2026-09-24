1 milyona yakın üretiliyor. 45 kiloya kadar çıkan lahanalar dolma yapanların tercihi
24.09.2026 10:17
Erzurum'un Aziziye ilçesinde yetiştirilen Söğütlü lahanası, iriliği ve ince yapraklarıyla dikkat çekiyor. Dolma yapımında tercih edilen lahanalar, Türkiye'nin dört bir yanına ulaşıyor.
Erzurum'un Aziziye ilçesi Söğütlü Mahallesi'nde her yıl yaklaşık 1 milyon lahana dikimi gerçekleştirilirken, hasadı yapılan ürünler Erzurum'un yanı sıra Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Karadeniz başta olmak üzere yurdun çeşitli illerine ulaştırılıyor.
İnce yapraklarıyla özellikle lahana dolması yapanların tercih ettiği Söğütlü lahanası, turşu, salata ve çeşitli lahana yemeklerinde de kullanılıyor.
Çapı 35 ile 45 santimetre arasında değişen lahanaların ağırlığı ise 15 ile 45 kilogram arasında değişiyor. Lahanalar boyutlarına göre 100 ile 200 TL arasında değişen fiyatlarla satışa sunuluyor.
Erzurum'da üretimiyle öne çıkan ve bölgede marka haline gelen Söğütlü lahanası, hasat sonrası tırlara yüklenerek Türkiye'nin farklı noktalarına gönderiliyor.
"GENELDE DOLMA YAPIMINDA KULLANILIR"
Üretici Murtaza Kaya, lahanaları başta Bursa olmak üzere Türkiye'nin çeşitli bölgelerine gönderdiklerini belirterek, "Türkiye'nin lahanasını biz yetiştiriyoruz. Söğütlü lahanası C vitamini içerir. Temiz su, gübresiz, organik yetiştirdiğimiz lahanaların dolmasını yaparlar genelde, salatası da çok iyi olur. Karadeniz Bölgesi'ne, Türkiye'nin belirli bölgelerine gönderiyoruz lahanayı" diye konuştu.
"SÖĞÜTLÜ LAHANASININ BURSA'DA DA ÜNÜ VAR"
Bursa'dan Erzurum'a Söğütlü lahanası almaya gelen bir vatandaş ise “Söğütlü köyünden lahana aldık. Geçen sene de almıştık, 3-4 tır götürdük, sattık. Allah bereket versin. Şu anda da geldik, yine alıyoruz. Maşallah, sübhanallah. Hiçbir yerde şu anda lahana yok ama Söğütlü köyünde var” dedi.
“Söğütlü köyünün 10 numara bir lahanası vardır” diyen vatandaş, "Mesela lahanayı ete sarsan, içinde eti görürsün. O kadar kabuğu ince bir lahana. Söğütlü lahanası Türkiye'de hemen hemen 1 numara. Söğütlü lahanası hemen hemen Türkiye genelinde çok ün yapmış bir lahana, Bursa'da da ünü var. Dolması olsun, salatası olsun, turşusu olsun çeşitli alanlarda kullanılıyor" ifadelerini kullandı.