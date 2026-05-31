1 saatlik yol 5 dakikaya düşecek
31.05.2026 14:55
Son Güncelleme: 31.05.2026 14:58
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Amanos Dağları'nın altından geçecek dev tünellerle Amik Ovası'na ulaşımın 1 saatten 5 dakikaya düşeceğini duyurdu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Amanos Tünelleri Projesi ile ilgili yazılı açıklama yaptı.
Bakan Uraloğlu, Hatay’da yapımı süren Dörtyol-Hassa Demiryolu ve Otoyolu Projesi kapsamında Amanos Dağları’nın altından geçecek dev tünellerle Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ni İskenderun Limanı’na en kısa güzergahtan bağlayacaklarını bildirdi.
Uraloğlu, projeyle birlikte bölgenin üretim, ticaret ve lojistik kapasitesinin önemli ölçüde artacağını söyledi. Anadolu’nun tarih boyunca İpek Yolu, Baharat Yolu ve Kral Yolu gibi ticaret koridorlarının merkezinde yer aldığını belirten Uraloğlu, bugün de Türkiye’nin stratejik konumuyla küresel ticaretin en kritik geçiş noktalarından biri olmaya devam ettiğini ifade etti.
"5 DAKİKAYA DÜŞECEK"
Hatay’da yükselen Amanos Tünelleri Projesi’nin yalnızca bir ulaşım yatırımı olmadığını vurgulayan Uraloğlu, "Bu proje ile Türkiye’nin üretim gücü denizle daha hızlı buluşacak, limanlarımızın hinterlandı genişleyecek. Amik Ovası'nın tarımsal üretimini, Güneydoğu Anadolu'nun sanayi ve ihracat kapasitesiyle birlikte İskenderun Limanı'na daha hızlı ulaştıracağız Amik Ovası’na ulaşım bir saatten 5 dakikaya düşecek." diye konuştu.
"DÜNYANIN İLK FONKSİYONEL ÜÇLÜ TÜP PROJESİ"
Proje kapsamında Amanos Dağları’nın altından geçecek şekilde her biri yaklaşık 20 kilometre uzunluğunda 2 kara yolu ve 1 demiryolu tüneli inşa edileceğini belirten Uraloğlu, "Toplam uzunluğu 60 kilometreyi bulan tünellerimiz, dünyanın ilk fonksiyonel üçlü tüp projesi olacak" açıklamasında bulundu.
Uraloğlu, proje kapsamında demir yolu hattının toplam 55 kilometre, 4 şeritli otoyolun ise 25 kilometre uzunluğunda planlandığını kaydetti.
İlk etapta Amanos geçişini sağlayacak tünel yapılarının hayata geçirileceğini ifade eden Uraloğlu, kara yolu bağlantısının Toprakkale-İskenderun Otoyolu’ndan ayrılarak Dörtyol üzerinden Hassa’ya bağlanacağını söyledi.