1 ton salçalık biber çalındı, tarla sahibi duruma şaşırdı
10.09.2026 09:58
Adana'da biber tarlasına giren hırsızlar, yaklaşık 1 ton salçalık kırmızı biberi çaldı. Tarla sahibi, "Hırsızlar bizden önce hasat etmeye başladı" diyerek duruma tepki gösterdi.
Adana'nın merkez Çukurova ilçesine bağlı Şambayadı Mahallesi'ndeki bir biber tarlasında meydana gelen olayda, tarla sahibi İbrahim Özkan ve ailesi sabah saatlerinde hasat yapmak üzere tarlaya geldi.
Tarlaya gelen Özkan, yaklaşık 1 ton salçalık kırmızı biberin gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce toplandığını fark etti.
Hırsızların biberleri toplayarak tarladan ayrıldığı belirlenirken, olayla ilgili çalışma başlatıldı.
"BİZDEN ÖNCE HASAT EDİYORLAR"
Tarla sahibi İbrahim Özkan, yaşanan hırsızlığa tepki göstererek, "Biz emek ediyoruz, alın terimiz var. Ama hırsızlar gelip bir gecede çalıp gidiyor. Sabah hasat yapmak için tarlaya geliyoruz, bakıyoruz ki bizden önce hasat etmişler. Yaklaşık 1 ton biberimizi çalmışlar" dedi.
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