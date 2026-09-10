1 ton salçalık biber çalındı, tarla sahibi duruma şaşırdı

Tarla sahibi İbrahim Özkan, yaşanan hırsızlığa tepki göstererek, "Biz emek ediyoruz, alın terimiz var. Ama hırsızlar gelip bir gecede çalıp gidiyor. Sabah hasat yapmak için tarlaya geliyoruz, bakıyoruz ki bizden önce hasat etmişler. Yaklaşık 1 ton biberimizi çalmışlar" dedi.