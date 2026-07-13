1 yılda büyüyor, 3 dakika kırkılıyor. 25 yıldır bu işi yapıyor

Koyunların yünlerinin temiz olması durumunda 3 dakikada kırkılabileceğini ifade eden Koç, "Bu koyun kırkma işlemi bizim mevsimlik işimiz. Eskiden kırkma makasları vardı Kırklık diye de adlandırılırdı şimdilerde makinalar çıktı Türkiye'de de üretilebilen makinalar bunlar. Bu makinalar sayesinde işimiz çok kolaylaştı bu durum hayvan yetiştiriciliği ile uğraşan vatandaşlarımız için de çok iyi oldu. Bir koyunun kırkımı 3 ile 5 dakika arasında değişiyor. Koyunların yünü temiz olursa 3 dakikada kırkılabilir. Koyun zayıf ve kirli olursa da bu süre uzar ve 4 ila 5 dakikaya kadar çıkabilir" dedi.