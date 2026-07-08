10 dönümden tek çürük elma çıkmıştı. Dallar bu yıl yere değdi
08.07.2026 13:25
Elazığ'ın Baskil ilçesinde geçen yıl zirai don nedeniyle 10 dönümlük arazisinden sadece tek bir çürük elma alabilen çiftçinin bahçesinde bu yıl meyve bolluğu gözlendi.
Baskil ilçesinde geçtiğimiz yıl yaşanan don nedeniyle 10 dönümlük kayısı, ceviz ve elma bahçesinden meyve alamayan çiftçinin bu sene yaşanan rekolte artışıyla yüzü güldü.
Geçtiğimiz yıl zirai donun vurduğu ve üreticisinin "Koskocaman 10 dönümlük arazide bir tane elma çıktı, o da çürük" diyerek durumu aktardığı bahçede bu yıl hava şartlarının mevsim normallerinde seyretmesiyle meyve üretiminde artış yaşandı.
Elma ağacındaki değişime değinen çiftçi Ömer Tıbık, "Geçen sene malum don olayından dolayı ağaçlarımızı don vurmuştu. 10 dönümlük koskoca arazideki ağaçlarda geçen sene bir tek elma vardı, o da çürük çıkmıştı. Bu sene çok şükür verimli geçti, meyve çok. Ağaçlarımızın dalları meyveden yere değiyor" şeklinde konuştu.
YASAL UYARI
ELAZIĞ Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. ELAZIĞ Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.