10 dönümden tek çürük elma çıkmıştı. Dallar bu yıl yere değdi

Elma ağacındaki değişime değinen çiftçi Ömer Tıbık, "Geçen sene malum don olayından dolayı ağaçlarımızı don vurmuştu. 10 dönümlük koskoca arazideki ağaçlarda geçen sene bir tek elma vardı, o da çürük çıkmıştı. Bu sene çok şükür verimli geçti, meyve çok. Ağaçlarımızın dalları meyveden yere değiyor" şeklinde konuştu.