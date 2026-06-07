10 gün canlı kalıyor. Koparmanın cezası yarım milyondan fazla

Baharın gelişiyle birlikte, bölgede "yayla çiçeği" olarak da adlandırılan şakayıklar zirve noktalarında açmaya başladı. Katmerli yapısı ve estetik görünümüyle doğaseverlerin ilgisini çeken bu bitki türü, nesli tehlike altında olduğu için biyolojik çeşitliliğin korunması kapsamında sıkı şekilde gözetiliyor. Çiçekleri koparan ya da zarar verenlere 699 bin 245 lira, kurum ve kuruluşlara ise 3 milyon 496 bin 767 lira ceza uygulanıyor.